«Vamos ver se o Peixoto se safa desta!»

Há 2h e 2min

Em «Festa é Festa», todos confirmam que Peixoto (Vitor Emanuel) vai entrar no calendário solidário e Celeste (Margarida Antunes) fica muito desgostosa, percebe que não valeu de nada todas as rezas que fizeram juntos, pois não conseguiu levar Peixoto para o caminho do bem. Peixoto refere que o calendário é solidário e vai servir para ajudar famílias carenciadas, mas nem assim Celeste se convence e chora.