Vanessa Silva: «Eu faço isto há 30 anos...sou mesmo, mesmo muito feliz!»

Há 2h e 40min

No «Dois às 10», recebemos Vanessa Silva, uma das vozes portuguesas mais sonantes. Em 2015, assinou um contrato para ser artista num dos cruzeiros mais conhecidos do mundo. Desde então, Vanessa tem espalhado o talento pelo mundo e não esconde o quanto está feliz com esta decisão, pois é nos barcos e além-fronteiras que sente que aquilo que faz, a arte de cantar, é valorizado! De regresso a Portugal, para umas férias merecidas, fala-nos sobre as saudades da família as saudades do país e de um sonho concretizado!