Vânia chora a perda do filho: «Porquê a mim, como é que isto acontece?»

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Vânia Baldrico recorda os momentos que viveu dentro sala de partes, na gravidez do segundo filho. Admite não perceber porque o filho nasceu sem vida e como a falta de respostas do hospital é difícil de aceitar.