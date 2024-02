Vânia recorda entrar no hospital grávida: «Vim para casa sem um filho e sem respostas»

Há 42 min

No «Dois às 10», Vânia Baldrico revela que já tem um filho, Rafael de 7 anos, e que tinha o desejo de lhe dar um irmão. Recorda a gravidez do segundo filho de forma tranquila, mas um parto dorido. Às 41 semanas, induziram-lhe o parto e o desfecho não foi o melhor. Depois de várias opções, Simão acabou por nascer com a ajuda de ventosas, mas nesse momento, um silencio absoluto invadiu o bloco de partos. Vânia diz que ainda viu o filho e que lhe tocou, mas largos minutos depois soube que este não tinha sobrevivido.