Vânia Sá reage a pergunta de Manuel Luís Goucha: «Você acha que me interessa?»

Vânia Sá, uma das concorrentes mais polémicas da história dos reality shows em Portugal, voltou a entrar na casa do Secret Story para um novo desafio. Depois de se ter destacado na quinta edição do programa, em 2014, onde se tornou conhecida pela sua personalidade forte e sem filtros, aceitou regressar para o Secret Story – Desafio Final, garantindo que, apesar de ter agora mais maturidade, a sua essência permanecia a mesma. No entanto, a sua participação chegou ao fim no passado domingo, 16 de fevereiro, ao ser expulsa com apenas 13% dos votos do público. Fora dos reality shows, Vânia construiu uma carreira como empreendedora de sucesso.