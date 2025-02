Há 2h e 16min

No Goucha, conversamos com Vânia Sá, a concorrente que foi expulsa do Secret Story - Desafio Final. A convidada mostrou-se reticente em aceitar esta experiência e admite que fez um pedido antes de dizer que sim. Fala da família e da preocupação com que ficou ao entrar no jogo.