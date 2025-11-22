Vazio de 25 anos: A busca emocionante de Carla pelas raízes e o lado desconhecido do pai

Há 1h e 31min

Em «Momento certo», começamos por falar de saudade. De ausência, de um desejo guardado no coração por mais de 25 anos. Carla perdeu o pai quando tinha apenas 15 anos. E, com ele, perdeu também o contacto com toda a família paterna. Cresceu com perguntas sem resposta e memórias fragmentadas da infância. Lembra-se do rosto dos avós, Francisco e Maria Celeste… e de alguns momentos de brincadeira com o primo Pedro, num pinhal perto da casa dos avós. Com o passar dos anos, Carla ganhou coragem para procurar a família paterna. Chegou a ir até à terra onde ficava a casa dos avós, em São Félix da Marinha…mas regressou de mãos vazia… com ainda mais perguntas. Nas noites de insónia… andava às voltas com o tema. De dia para dia aumentava o desejo de reencontrar a família, de conhecer outro lado do pai. Queria saber como ele era como filho, como irmão…e sentir a presença daqueles que, de alguma forma, sempre fizeram parte da história de António. Hoje, Carla está aqui com o coração nas mãos, na esperança de termos novidades para ela. Será que vamos conseguir preencher esse vazio?