Há 3h e 31min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema), Glória (Catarina Avelar), Ivone (Maria Emília Correia) e Celeste (Margarida Antunes) já estão mascaradas e a preparar as coisas para o baile de máscaras. Refilam todas umas com as outras, mas lá vão fazendo o que têm para fazer e divertem-se com as suas máscaras. Josefa é a mais resmungona.