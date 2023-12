Há 3h e 9min

No «Dois às 10», falamos do caso do carro que caiu ao mar tirando a vida à mãe e avó, mas que, os menores conseguiram salvar-se. O desastre aconteceu na zona de cascais mas família era natural da Ericeira.

Existem suspeitas de ter sido a mãe a realizar o crime. A equipa de reportagem do «Dois às 10» entrevistou a amiga da mulher que terá lançado o carro ao mar. Veja aqui.