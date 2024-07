Veja as imagens do casamento de sonho de Joana Diniz

Há 3h e 12min

No «Dois às 10», foi em 2013 na «Casa dos Segredos» que se tornou conhecida dos portugueses, tinha apenas 20 anos, mas não passou despercebida. «Pequenina como a sardinha» e sempre com a resposta na ponta da língua. Joana foi uma das concorrentes mais marcantes da história dos Realities, em Portugal. E quis a vida que Flávio Miguel conquistasse o seu coração. Foi de joelho no chão que o companheiro a pediu em casamento na Madeira. Os dois disseram o “sim” a 1 de junho numa cerimónia de sonho e com o vestido de noiva que Joana idealizou aos 15 anos de idade.