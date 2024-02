Veja como foi a juventude de Quina e Delfim!

Há 1h e 7min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) está muito aflita e irritada com a presença de Delfim (António Melo) ali. Ele, por seu lado, não consegue deixar de olhar para ela, embevecido. Quina arrepende-se muito de ter ido a Lisboa e de o ter encontrado. Já Delfim não podia estar mais feliz por a ter encontrado e diz que está muito diferente do que era, mas Quina não vai na conversa e corre com ele dali.