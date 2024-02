Há 1h e 7min

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) tem uma premonição do futuro de Florinda (Ana Brito e Cunha) e não lhe gaba a sorte por ter de aturar Albino (Pedro Alves) até serem velhos. Florinda ficou assustada com um ar de Guida e diz que já está a ficar com sono.