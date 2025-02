Há 26 min

No «Dois às 10», partilhamos imagens de Joana Diniz no Confessionário da última Gala do «Desafio Final». Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz apontam o momento como o mais engraçado da Gala, Cláudio Ramos afirma: «Ela é muito engraçada!».

