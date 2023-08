«Vêm para um parque aquático e não vão andar em nada? Isso é que era bom»

Em «Festa é Festa», Aida e São continuam a mandar vir com os maridos e Florinda dá um basta nas discussões. Florinda lembra que vieram para se divertir e não para discutir, por isso sugere irem andar num dos escorregas, mas os homens começam a recuar, dizem que aquilo ganha muita velocidade e é perigoso. As mulheres têm de os obrigar a andar nos escorregas e eles lá vão, contrariados e receosos. Os homens estão contrariados por terem de andar nos escorregas e Tomé pergunta de quem foi a ideia de virem para um parque aquático. Albino lembra que foi de Fernando e este recorda-os de que concordaram. Fernando relembra que a ideia era deixarem as mulheres felizes e é nisso que se devem concentrar. Elas dirigem-se aos escorregas entusiasmadas e arrastam os maridos contrariados.