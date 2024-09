Vencedor do «Dilema» apontado por Nelson Lisboa já abandonou a casa. Saiba a escolha do ex-concorrente

Há 1h e 12min

No «Goucha», recebemos Nelson Lisboa, que abandonou este último domingo a casa do «Dilema». O nosso convidado faz um balanço da postura de todos os concorrentes, ainda presentes na casa: David Diamond, Daniela Santos, Bernardina Brito e Mafalda Diamond. Depois, o médium aponta um vencedor do reality show, sendo que a sua escolha recai sob uma concorrente que já abandonou o programa.