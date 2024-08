Vendedor de automóveis exaltado em pleno tribunal. Comprador quer dinheiro de volta após acidente

Há 1h e 50min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «Erro acidental».



Adriano teve um acidente de carro dias depois de ter adquirido a viatura, onde seguia com a mulher. Um mês e meio depois, os ocupantes ainda sentem dores do embate. Adriano recorda a viagem, a primeira que fez em trabalho. Na volta, à noite, diz que o carro não disparou os sensores o que fez com que saísse da faixa de rodagem e batesse. Diz ainda que o airbag não disparou e que os cintos de segurança não funcionaram da melhor forma. Exaltado, o vendedor do automóvel refuta o que lhe é acusado.