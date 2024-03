Há 1h e 52min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Vera Gomes que começa por contar que deixou o trabalho e a vida dela para trás para tomar conta dos pais. Tudo começou com a mãe que acaba de ser diagnosticada com o quinto cancro em 16 anos e culminou na doença do pai. Este começou a ter ataques estranhos, teve um AVC silencioso e foi perdendo as valências até morrer.