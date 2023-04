Vera de Melo: «Alguém morre, e as pessoas não vão ao funeral? Isto é que nos devia procurar»

Hoje às 12:57

No «Dois às 10», a psicóloga comenta o caso de uma mulher que escondeu o cadáver do pai durante quase 15 anos. Apesar desta ter comunicado a morte deste às pessoas do prédio, tudo aponto a que ninguém terá tido interesse pelo funeral, dando assim oportunidade à mulher de manter o corpo escondido.