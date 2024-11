Há 1h e 10min

Vera de Melo, reconhecida psicóloga e presença diária no programa da manhã da TVI, destaca-se como uma mulher multifacetada. Com uma carreira de 20 anos, acumulou conquistas que vão desde a criação de clínicas até ao lançamento de livros e podcasts. A psicóloga recorda as origens humildes e a sua dedicação ao trabalho, não temendo nada do que possa surgir.