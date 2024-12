Vera de Melo: «O que disse ao José Castelo Branco, digo o mesmo à família do Marco Paulo...»

Hoje às 12:47

No «Dois às 10», a advogada Suzana Garcia e a psicóloga Vera de Melo comentam os últimos desenvolvimentos no caso da herença do cantor Marco Paulo.

Pedro Silva, sobrinho de Marco Paulo fez as seguintes declarações: «Vamos respeitar a vontade do meu tio e não vamos impugnar o testamento» «O meu tio sempre foi uma pessoa de muita fé. E outra surpresa foi não ter sido deixado nada a nenhuma instituição».

«Estamos a ser crucificados em praça pública. Não somos abutres. As pessoas não sabem o que dizem. Dizerem que não nos falávamos, que estávamos afastados, que a família não queria saber dele é ridículo. Temos recebido centenas de mensagens de ódio, ameaças e insultos. Tem sido muito doloroso».

Recorde-se que a herança de Marco Paulo tem três beneficiários: o compadre Toni Coelho, o afilhado Marquinho e o amigo Eduardo Ferreira.