Vera está desolada e Xavier fica sem saber o que fazer

Há 1h e 38min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) e Xavier (Tiago Teotónio Pereira) olham-se prestes a partir para a agressão por Xavier continuar a acusar Jaime de fazer-lhe concorrência com o negócio das empadas. Simão diz estar disposto a tudo para que Beni (Luísa Guanilho) fique no colégio, mas Xavier recusa terminantemente pedir desculpa a Zé Miguel. Alice (Mafalda Marafusta) liga para Jaime para que Xavier oiça Vera (Ana Liz) a chorar por ter de sair do colégio. Xavier fica dividido.