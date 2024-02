Vera Holtz: De mera funcionária a uma das atrizes mais marcantes do Brasil!

Há 1h e 23min

No «Dois às 10», recebemos uma das mais conceituadas atrizes do Brasil que sobe agora ao palco em Portugal a peça de teatro “Ficções”. Habituámos-nos a vê-la há muitos anos pela televisão através das novelas que nos chegam do Brasil. Quem é que não se lembra de Santana em "Mulheres Apaixonadas". Ou mesmo a Mãe Lucinda, em "Avenida Brasil". Estes foram apenas alguns dos sucessos que marcaram uma longa carreira recheada de personagens marcantes. Vera Holtz já conta com 45 anos de carreira de atriz e continua com tanto para oferecer ao mundo das artes.