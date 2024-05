Vera Silva: «Arrependo-me de não ter sido a mãe que queria» - Veja a conversa completa

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Vera Silva. Vera partilha a tristeza que sente por não ter sido a mãe e a mulher que queria. Os internamentos constantes da filha mais nova levaram ao esgotamento de Vera que viveu seis anos de depressão profunda. Chegou a dizer ao marido para a deixar, mas ele nunca a abandonou. Assim como as filhas, que cresceram rápido demais, por a mãe ser ausente. Além do psicológico, o corpo também deu problemas e Vera já teve dois AVC, mas tem conseguido dar luta a todos os obstáculos.