Vera tinha 13 anos e o namorado 20 quando foram pais

Há 1h e 38min

No «Goucha», Vera Zuniga recorda conhecer o companheiro com a qual teve o um filho, o Ricardo. A convidada é cuidadora a tempo inteiro do jovem que aos 12 anos, devido a um linfoma, ficou com 96 de incapacidade.