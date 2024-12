Vestido de mágico, Bino tenta fazer o seu primeiro truque

Há 1h e 2min

Em «Festa é Festa», continuam todos a gozar com Albino (Pedro Alves) e pedem-lhe para fazer um truque de magia. Florinda (Ana Brito e Cunha) pede para não o ridicularizarem. Manuela (Inês Herédia) encoraja Albino a mostrar os seus dotes e ele lá faz um truque de magia, mas atrapalha-se e deixa cair o baralho de cartas no chão. Todos gozam com ele, mas Corcovada (Maria do Céu Guerra) aplaude-o e Manuela incentiva-o a continuar. Albino não desmoraliza.