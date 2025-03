Há 3h e 5min

No «Dois às 10», a gala do «Big Brother» de 30 de março contou com duas estreias no painel de comentadores: Gonçalo Quinaz e Márcia Soares. A dupla foi apresentada ao vivo por Cláudio Ramos e recebeu aplausos do público presente no estúdio.

No entanto, foi o visual de Márcia Soares que mais chamou a atenção. O seu vestido decotado não passou despercebido, tornando-se um dos destaques da noite.

Os apresentadores e comentadores reagiram ao vestido transparente de Márcia Soares.

Saiba mais em TVI Player