Vestidos a rigor, os casais estão prontos para trabalhar: «Estas são as piores férias de sempre!»

Há 51 min

Em «Festa é Festa», o Gerente passa revista aos 3 casais, que já estão vestidos de acordo com a função que vão desempenhar. O Gerente fala com eles como se fossem recrutas da tropa e diz que não admite incompetências. As mulheres estão furiosas por estarem naquela situação e os maridos estão muito aflitos por estarem a fazer as mulheres passar por aquilo.