Há 35 min

No «Goucha», recebemos Catarina e Filipe Almeida, e conhecemos a sua história inspiradora: uma família portuguesa que largou tudo para viajar. No entanto, Filipe é insuficiente renal crónico e precisa de fazer hemodiálise três vezes por semana. O casal explica-nos com tal é possível. Em estúdio, recebemos o casal que viaja com os três filhos.