Vídeo deixa Clara estupefacta

Em «Para Sempre», Clara (Inês Castel-Branco) fala sobre a invasão de Pedro (Diogo Morgado) à quinta. Lourenço (Pedro Sousa) aproveita-se e diz que não vai interferir com o pai dela, porque não a trata como um objeto de arremesso como Pedro e Bento. Clara recebe uma mensagem, é um vídeo de Bento (Luís Esparteiro) a mexer no corpo de Telmo e percebe que ele mentiu à polícia sobre ter encontrado o corpo com Maria das Dores (Patrícia Tavares) e mostra a Lourenço.