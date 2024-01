Há 1h e 44min

No «Dois às 10», no segmento Conversas de Café, comentamos a nova polémica que envolve o nome do ator Reynaldo Gianecchini. O ator brasileiro foi apanhado num vídeo a masturbar-se com um influenciador digital. O influenciador revela que o vídeo foi parar à internet devido a um hacker.