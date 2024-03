Vina Ribeiro revela o que mais difícil para si dentro da casa do «Big Brother - Desafio Final»! Veja a resposta da finalista

Há 1h e 58min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre o que foi mais desafiante para si dentro da casa mais vigiada do país. Vina Ribeiro explica como a última semana do programa é sempre a mais difícil, e diz-nos como reagiu ao facto de ter havido duas galas finais.