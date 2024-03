Vina Ribeiro sobre a sua situação de trabalho atual: «Sabe que o programa era para ter durado cinco semanas...»

Há 3h e 5min

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre a sua situação atual de trabalho, sendo que ficou no programa mais tempo do que o suposto. Numa entrevista anterior, a finalista já tinha revelado que era gerente de uma loja.