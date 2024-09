Violada pela pai, engravidou e recusou abortar: «Independentemente de como foi gerado, era um ser vivo que ali estava»

Há 1h e 39min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Carla Costa. Carla foi criada pelos avós, mas, aos 13 anos, farta dos maus-tratos fugiu de casa e foi viver com os pais, acreditando que teria uma vida melhor. Mas não foi o que aconteceu. Carla foi violada pelo próprio pai e engravidou do mesmo. Ameaçada de morte pelo pai caso contasse o que estava a acontecer a alguém, Carla guardou tudo para si. Na reportagem, Carla admite que não pensou em abortar. Em estúdio, Carla recorda as primeiras memórias em casa dos avós maternos, e recorda o mau ambiente que se vivia com uma avó alcoólica: «Eu era espancada por ela». Ao recordar o avô, Carla emociona-se.