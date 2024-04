Violência doméstica na infância, obesidade mórbida e bullying marcam a vida de Sara: «Chamavam-me de popota...»

Há 3h e 54min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sara Coelho, que vive com grandes complexos devido ao seu corpo. A nossa convidada revela que já chegou a pesar 120 quilos e que a comida era algo onde encontrava conforto. Ainda recorreu ao médico de família para ver se poderia fazer alguma cirurgia, foi-lhe dito que deveria fazer dieta. Sara recorda que já foi vítima de bullying e fala-nos do facto da sua infância ter sido marcada por violência doméstica, o que fez com que se refugiasse cada vez mais na comida. Quanto a dietas, esta diz que sempre as fez sozinha, sem acompanhamento.