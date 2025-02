Há 2h e 12min

No «Dois às 10», assistimos a um momento de tensão entre Iury e Miguel. A concorrente mostrou-se irritada com o comportamento do colega e afirmou não admitir mais a situação. A discussão envolveu acusações e troca de palavras fortes.

Os familiares em estúdio comentam o confronto.

Saiba mais em TVI Player