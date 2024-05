Há 2h e 28min

No «Goucha», recebemos o ator Virgílio Castelo, que assinala uma carreira de 50 anos. O nosso convidado fala-nos do seu caminho enquanto ator e explica-nos a importância do fator 'sorte' nesse mesmo percurso profissional. O ator fala-nos também da influência das vidas passada na vida presente.