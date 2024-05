Há 2h e 40min

No «Goucha», recebemos o ator Virgílio Castelo, que assinala uma carreira de 50 anos. O nosso convidado fala-nos do momento em que teve uma espécie de epifania espiritual. O ator revela que vai estrear uma peça de teatro com uma atriz bastante conhecida do público português e que faz parte do elenco de «Festa é Festa».