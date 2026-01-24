Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) pede ajuda a Virgílio (Diogo Amaral) para gerir a fábrica, pois Jorge (Paulo Pires) é que percebia do negócio e ela não percebe nada. Virgílio diz-lhe que tem Francisco (Vitor d'Andrade), mas Clarice não quer que ele saiba que ela não percebe nada daquilo. Clarice está disposta a pagar bem, para Virgílio ser seu assistente, mas ele só aceita se ela lhe der uma parte da fábrica.
Virgílio deixa Clarice sem escapatória: «Eu ajudo-te e tu dás-me parte da fábrica»
Há 1h e 29min