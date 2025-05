Virgílio em pânico: «Salvaste-me e eu espero nunca falhar contigo»

Há 37 min

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) recebe uma chamada de Aruna (Noua Wong) e fica dividido. Isabel (Sara Barradas) diz-lhe que devia divertir-se mais e que tem uma coisa que o vai ajudar. Isabel mostra várias garrafas de bebida a Virgílio. Este fica fixado naquilo e sem saber o que fazer. Isabel diz que não se vão exceder. Virgílio olha as bebidas em tensão e está quase a ceder, mas recebe outra chamada de Aruna e diz que tem mesmo de ir embora. FLASHBACK Virgílio, no auge do seu vício, consome cocaína e bebe álcool enquanto ouve música eletrónica e dança até à exaustão. Virgílio vê que Carlos lhe está a ligar, mas não atende.

Virgílio vai em passo apressado, como se quisesse fugir e atende a chamada de Aruna. Ele agradece-lhe e diz-lhe que o salvou. Virgílio espera nunca falhar com Aruna e diz-lhe que tem uma enorme vontade de estar com ela.