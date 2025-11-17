Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido»

Há 1h e 47min
Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido» - TVI

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está indignada com a proposta de Virgílio (Diogo Morgado). Mariana relembra que Virgílio só terá acesso à sua herança, depois de se tratar. Virgílio diz que aquilo é uma emergência, mas Laura afirma que nem que ele tivesse milhões, não lhe vendia a sua parte, porque não confia nele. Virgílio fica com os olhos marejados. Laura culpa Virgílio pela falência e despede-o.

FLASHBACK INÉDITO: Virgílio recorda um momento no passado em que tentou subir na empresa, mas Laura não achou boa ideia, devido ao problema dele com a droga.

Mais Vistos

Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
Ontem às 12:16
1

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

Novelas
Ontem às 15:06
2

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Dois às 10
Ontem às 13:00
3

Ícones de uma década: as portuguesas que conquistaram os anos 90

V+ TVI
17 out, 14:15
4

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Secret Story
16 nov, 19:03
5

Sharam Diniz

Novelas
Ontem às 15:20
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»

Secret Story
Ontem às 09:52

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Novelas
Ontem às 14:47

«É uma das mulheres mais bonitas de Portugal»: ex-concorrente da "Casa dos Segredos" mostra-se rendido a Fernanda Serrano

V+ TVI
Ontem às 15:56

Maria Botelho Moniz celebra 2.º aniversário do filho. E ninguém está preparado para esta declaração de amor

Secret Story
Ontem às 12:56

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Dois às 10
Ontem às 13:00

Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte

Dois às 10
Ontem às 14:30

TVI PLAYER

Pedro Jorge e Marisa discutem forte e feio à frente de toda a casa. Ficará o segredo em risco?

Secret Story
Há 2h e 51min

O debate entre António José Seguro e André Ventura na íntegra

Presidenciais 26
Há 3h e 23min

Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce

Secret Story
Ontem às 20:01

Estão eleitos os nomeados da semana: Veja a tabela e vote para salvar

Secret Story
Há 2h e 51min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 50min

Seguro ganhou a Ventura: as notas dos comentadores da CNN Portugal

Jornal da CNN
Há 3h e 37min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - A Protegida: Hector ataca brutalmente JD e rapta-o - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 23min

Isabel provoca Virgílio: «Vais sair daqui como mereces: sem nada»

A Protegida
Há 1h e 44min

Terra Forte - Terra Forte: Flor fala demais e estraga o plano? - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 45min

A Protegida: Hector ataca JD e arrasta-o para dentro do carro

A Protegida
Há 1h e 45min

A Protegida: Isabel faz um sério aviso a Mariana

A Protegida
Há 1h e 46min

Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido»

A Protegida
Há 1h e 47min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Novelas
16 nov, 09:11

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

Novelas
16 nov, 14:28

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

Novelas
Ontem às 15:06

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Novelas
Ontem às 14:27

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Novelas
Ontem às 14:47

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Novelas
Ontem às 08:56