Virgínia López vence o cancro, uma história de superação

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos Mónica Reis, proprietária da Mercearia do Prato, veio ao programa para realizar o seu sonho: cozinhar para Cristina Ferreira. Recebemos a escritora Virgínia López que após um ano de 2023 conturbado, ano em que a convidada descobriu que era vítima de cancro da mama, acabaram os tratamentos de quimioterapia. Conversamos também com os familiares dos finalistas do Big Brother a poucos dias da final do programa. Conhecemos a emocionante história de Lara Cunha que aos 2 anos foi diagnosticada com Leucodistrofia Vanish White Matter. E claro, comentamos os casos policiais na nossa «Atualidade».