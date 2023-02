Visita indesejada deixa casal francês em pânico: «Então, São? Não estás contente de me ver?»

6 fev, 22:20

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) e São (Sílvia Rizzo) chegam a casa. Vêm a conversar sobre a história do padre (Carlos M. Cunha). Ainda ninguém sabe muito bem como aquilo se vai resolver. São fica em pânico quando vê Cecília (Ana Nave) em sua casa. São continua em choque. Fernando tenta tomar as rédeas da situação, mas também não consegue. Vuitton está encantada com Cecília. Esta finge-se muito simpática e sorri. Cecília pergunta se São e Fernando vão ficar calados ou se vão recebê-la como deve ser.