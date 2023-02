Visita indesejada deixa Quina desgostosa: «Ui! Já cá havia poucos malucos, ainda faltava mais este!»

25 jan, 22:37

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) e Manel (Vítor Norte) não estão nada contentes com a presença de João Maria (Ricardo Trêpa), ao contrário dele que está feliz e radiante. João Maria abraça Quina e quer abraçar Manel também, mas ele foge. João Maria avisa que vai ficar ali uns dias e pergunta pela avó (Maria do Céu Guerra). Ele diz que está cheio de saudades de Corcovada e vai ter com ela. Manel sabe que ele só quer saber da herança.