Visita inesperada deixa Betinha de queixo caído

Ontem às 21:35

Corcovada (Maria do Céu Guerra) está a gostar tanto da excursão que deseja que nunca acabe. Glória queixa-se que tem as plantas para regar, mas Corcovada diz-lhe que Camila (Marta Gil) e Ivone (Maria Emília Correia) podem tratar disso. Corcovada revela que prometeu entrar no santuário com Albino, por isso vão ter de esperar que eles lá cheguem, mas como estão todos reformados, têm todo o tempo do mundo.

Elisabete (Ana Marta Contente) depara-se com Agostinho e Jorge (Manuel Melo) atrás dele. Agostinho pergunta se é Elisabete e esta pergunta a Jorge quem é aquele senhor. Jorge diz orgulhoso que é Agostinho, o padrinho de Aida (Ana Guiomar). Elisabete fica de queixo caído.

Elisabete fica muito espantada com a visita de Agostinho, pois Aida tem falado muito dele ultimamente. Elisabete quer ligar a Aida, mas Agostinho preferia que fosse surpresa. Elisabete estranha que Jorge conheça Agostinho e ele diz que é uma longa história.

Fábio (Isaac Alfaiate) acaba atende uma chamada e fala num tom irritado sobre ainda não ter dinheiro para enviar. Vuitton (Beatriz Costa) ouve a conversa e fica apreensiva. Fábio diz que também não é caso para meter advogados ao barulho. Vuitton pergunta-lhe se está tudo bem e Fábio diz que sim, mas nota-se que não. Fábio pergunta a Vuitton se não tem 100€ que lhe empreste.

Elisabete preparou um lanchinho para Agostinho e ele já está demasiado à vontade numa casa que acabou de conhecer. Elisabete pergunta-lhe onde vai ficar e Agostinho diz que fica ali em casa. Elisabete tenta explicar-lhe que não há espaço, mas Agostinho não faz caso e muda de canal. Elisabete não quer acreditar no que está a acontecer.

Vuitton olha em choque para Fábio por lhe estar a pedir dinheiro. Vuitton diz que não tem dinheiro e mesmo que tivesse, não lhe emprestava. Fábio diz que nesse caso vai ter de esperar que Fernando volte para lhe pedir a ele. Vuitton não aguenta mais Fábio e sai para apanhar ar.

Os homens estão derreados na berma da estrada e as mulheres não estão melhores, mas a uma distância segura para poderem falar sem que eles as oiçam. Aida diz que não aguenta mais e propõe fazerem o resto da viagem de táxi. Florinda (Ana Brito e Cunha) não concorda, pois isso não exige nenhum sacrifício.

As mulheres estão noutro ponto da estrada e Aida liga para uma companhia de táxis. Florinda não está nada confortável com o que estão a fazer, pois considera que estão a mentir e a enganar. Aida e São (Sílvia Rizzo) convencem-na de que não tem mal nenhum e o importante é irem a Fátima. O táxi chega e Aida e São ficam felizes da vida por fazerem o resto da viagem de carro.

Jorge volta à mercearia e diz que já deixou Agostinho em casa de Elisabete. António (Luis Simões) achou estranha a forma de vestir de Agostinho, mas Jorge diz que em Cabo Verde toda a gente se veste assim. António fica confuso e pergunta se Agostinho não estava em África. Jorge diz que é tudo a mesma coisa, mas António não fica muito convencido.

As mulheres lá seguem no táxi, mas Florinda não está nada satisfeita e pede perdão a Nossa Senhora. Aida e São já não a podem ouvir sempre a dizer o mesmo e garantem que Fátima a perdoa, pois sabe bem que Florinda é devota. Aida e São avistam a pensão e pedem ao taxista para as deixar já ali. O taxista avisa que ainda é longe e pode ser perigoso, mas elas insistem em ficar ali.

As três mulheres chegam à pensão e Aida queixa-se como se tivesse feito o caminho todo até ali a pé. São estranha tanta lamúria e Aida explica que têm de fingir que fizeram o caminho todo a pé e que estão cheias de dores. Florinda não concorda nada com aquilo e não quer alinhar.

Ana Carolina (Beatriz Barosa) fica surpreendida por Carlos (Rodrigo Paganelli) ainda estar ali. Carlos diz que não queria acordar Bininha e foi ficando. Ana Carolina não esperava que Carlos fosse tão dedicado à irmã e ele começa a falar sobre o amor que sente por ela. Ana Carolina fica comovida e diz que parece que está a falar de uma filha. Carlos diz que podia ser a filha dos dois e olham-se intensamente.

Os três homens caminham pela estrada, exaustos. Veem a pensão ao longe e julgam que é uma miragem. Depois percebem que as mulheres já lá estão e estranham que tenham chegado primeiro. Albino e Tomé põem as culpas em Fernando, por ter passado o tempo todo a montar e a desmontar da bicicleta. As mulheres veem os maridos a chegar e sabem que o sossego vai acabar.

Ana Carolina ficou nervosa com aquela proximidade e tenta disfarçar dizendo que as coisas aconteceram como acontecerem e não se pode voltar atrás, mas Carlos insiste que podem sempre aprender com o que se passou e fazer diferente. Estão prestes a beijar-se, mas Bininha acorda e começa a chorar, impedindo que aquele beijo aconteça.

Josefa (Rita Salema) chega a casa e assusta-se ao ver Agostinho esparramado no sofá, pois não o reconhece. Elisabete diz à tia que é Agostinho, mas ela tem dificuldade em acreditar, porque Agostinho era bonito e elegante. Agostinho não gosta de ouvir aquilo. Josefa chega à sala e depara-se com Elisabete a servir café a Agostinho. Josefa pergunta a Elisabete se tem noção de que Agostinho vai fazer a vida de Aida num inferno e ao dizer isso, ganha consciência do que vai acontecer e fica feliz com a ideia.

Jorge (Manuel Melo) conta empolgado a Manuela (Inês Herédia) que conseguiu encontrar Agostinho. Ele espera que ela reconheça o seu talento, mas Manuela só consegue dizer que ele tem um talento mais ou menos e que ela é que é realmente talentosa, ainda assim acha que deviam abrir uma sociedade de detetives, mas recordam a experiência anterior que tiveram e ficam a culpar o outro por tudo o que correu mal.

As mulheres lá seguem a viagem de táxi, quando Aida recebe uma chamada de Tomé. Aida pede ao taxista para encostar, para que Tomé não oiça o barulho do táxi. Aida atende e finge-se ofegante. Tomé pergunta-lhe onde estão, mas Aida não quer entrar em muitos pormenores para não se denunciar. Diz apenas que está ao pé de uma placa que diz Fátima. As mulheres estão à espera dos maridos e quando os avistam fingem-se muito cansadas.