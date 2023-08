Visivelmente irritada, Quina desabafa com Teixeira: «Estou enervada porque é muita coisa para lhe contar!»

Há 1h e 46min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff), visivelmente irritada, desabafa sobre o que a apoquenta. Teixeira (Rui Melo) escuta-a e vai tomando notas. Quina queixa-se do barulho que os idosos fazem e do trabalho que dão. Depois diz que João Maria (Ricardo Trêpa) é que está encarregue de cuidar dos idosos, mas nem dele sabe cuidar. Queixa-se de Aurélio (Manuel Marques), da banda ir atuar lá a casa e até do palco. Teixeira tem dificuldade em acompanhar o raciocínio de Quina.