Há 1h e 21min

No «Dois às 10», recebemos Carlos Sales, atropelado por Ruben Aguiar. No dia 18 de abril de 2023 Carlos Sales viu a vida mudar quando foi simplesmente tomar café à bomba da gasolina. Acabou atropelado por Ruben Aguiar. Após uma discussão com o cantor, Carlos só se lembra de estar no chão a tentar levantar-se. Ficou com sequelas para a vida.