Vítima de bullying, Simone chegou a ser hospitalizada ao ser espancada

Há 50 min

No «Dois às 10», Simone Nogueira admite que chegou a evitar estar em eventos da escola, como o baile de finalistas, como receio do que lhe podia acontecer. Foram cinco anos de maus-tratos que deixaram muitos traumas que agora, no papel de mãe, tem receio pelo que os filhos possam viver.