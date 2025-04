Vítima de violência doméstica durante 22 anos relata episódio de terror: «Queimou a filha de cinco anos com um cigarro»

Há 38 min

No «Dois às 10», Paula partilha a sua dolorosa experiência de 22 anos de violência doméstica, um período marcado por agressões, dependência emocional e tentativas falhadas de ajudar o marido. Paula descreve a sua luta para abandonar o agressor, admitindo que se sentia obrigada a ajudá-lo, apesar do sofrimento que ele lhe causava. «Eu sentia que eu tinha que tentar ajudar. Por mais mal que ele me fizesse, eu tinha que estar ali para ajudar», confessa. A situação atingiu um ponto crítico quando o marido queimou a filha com um cigarro, um ato que a fez considerar o fim do relacionamento. A entrevistada reflete sobre o impacto da violência nos filhos e admite que, se o marido não tivesse morrido, provavelmente ainda estaria com ele, expressando uma profunda falta de explicação para a sua persistência no relacionamento.