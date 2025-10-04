Vítima de violência doméstica quer perdão do filho, mas este não o permite: «Nenhuma mãe deve num momento destes...»

Há 45 min

Graciete é uma das muitas mulheres vítimas de violência doméstica, um crime que afeta milhares em Portugal. Casou com promessas de amor eterno, mas depressa percebeu que a união seria marcada por ciúmes doentios e agressões constantes do ex-marido, que começaram a apagar a sua alegria.

O impacto da violência não se limitou a Graciete: o filho do casal, Carlos Daniel, testemunhou os primeiros episódios ainda criança. Fechava-se no quarto, implorando ao pai que não batesse na mãe. Chegou a dormir ao relento aos oito anos, depois do pai ter trocado as fechaduras de casa num acesso de fúria, e presenciou cenas de agressão como portas partidas e perseguições à mãe.

O episódio mais grave ocorreu quando Graciete ficou em coma após ser esfaqueada pelo ex-marido. Hoje, ela vem ao programa para enfrentar o passado e pedir desculpas ao filho, reconhecendo que as crianças são muitas vezes as principais vítimas da violência doméstica. Uma história dolorosa, mas também de reflexão sobre coragem, amor e recuperação.

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.