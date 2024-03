Vítima de violência doméstica recorda pai alcoólico: «Era um alívio quando embarcava, e o terror em casa»

Há 2h e 50min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cláudia Piorro, que teve uma infância marcada pelos maus-tratos e abusos sexuais. A nossa convidada explica-nos que sofreu violência doméstica por parte do pai, que espalhava o terror em casa, e descreve algumas cenas violentas, das quais foi vítima. Cláudia fala-nos do papel da mãe e do alívio que sentia quando o pai, pescador, ia para fora.